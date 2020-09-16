إسرائيل تقصف مواقع لحماس والأخيرة تحذر من التصعيد

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مواقع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ردًا على "اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على اطلاق الصواريخ في إشارة إلى صاروخ سقط على مدينة أشدود وأسفر عن إصابة اثنين، وألحق أضرارا بأحد المراكز التجارية.



وتزامن إطلاق الصاروخ على "اشدود"، مع مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن.



وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه استهدف 10 مواقع من بينها "مصنع لإنتاج وسائل قتالية ومتفجرات بالإضافة الى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية".



وفي غزة، أفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الغارات استهدفت مواقع في شمالي وجنوبي القطاع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.



وخلال شن الطائرات غاراتها على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق محاذية لغزة، في إشارة لإطلاق صواريخ.



وقال الجيش في بيانه على تويتر "إطلاق 13 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، وتم اعتراض 8 منها".



وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، وقالت في بيان، إنه رد على "العدوان الإسرائيلي".