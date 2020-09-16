اتفاق تعاون بين شركة إسرائيلية وموانئ دبي

قالت صحيفة عبرية، الأربعاء، إن شركة "دوفرتاور" الإسرائيلية، وقعت اتفاقا مع "موانئ دبي العالمية"، للشحن المباشر بين دبي وإيلات.

وقالت صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية، إن "شركة موانئ دبي العالمية، وقعت اتفاقية تعاون مع شركة صناعات الشحن الإسرائيلية دوفرتاور، المملوكة لرجل الأعمال شلومي فوغل".

وأضافت: "تم توقيع الاتفاقية بين الشركتين قبل أيام خلال زيارة فوجل لدبي".

وتابعت: "تقدر مصادر الصناعة أنه كجزء من الاتفاقية، من المتوقع أيضا أن تتقدم الشركتان قريبا بشكل مشترك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا".

وستكون هذه المرة الأولى، التي تشارك فيها شركة إماراتية وخليجية، في مناقصة رسمية للبنية التحتية الحكومية في إسرائيل.

ومنذ إعلان التوصل إلى اتفاق بين تل أبيب وأبوظبي، وقعت العديد من الشركات الإسرائيلية اتفاقات مع أخرى إماراتية.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسميا الثلاثاء، في البيت الأبيض.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.