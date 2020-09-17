الصدر يرفض استهداف البعثات الأجنبية في العراق ويحذر من "خطر محدق"

عبر زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، عن رفضه لعمليات استهداف البعثات الأجنبية في البلاد، إثر تصاعدها خلال الأسابيع الماضية.

وقال الصدر، الذي يدعم تحالف "سائرون" أكبر تحالف في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدا) في تغريدة على تويتر: "لا أجد من المصلحة إدخال العراق في نفق مظلم وفي أتون العنف".

وأضاف: "لا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية. غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم".

وقال الصدر إن استهداف البعثات الأجنبية "يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق".

يأتي تحذير زعيم "التيار الصدري" الشيعي، بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، في المعهد الأمريكي للغة الانجليزية بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة جنوبي العراق، ما تسبب بأضرار جسيمة به.

كما انفجرت عبوة ناسفة، مساء الخميس، في رتل شاحنات يحمل معدات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في محافظة بابل (وسط)، دون وقوع ضحايا، وفق بيان للجيش العراقي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة عراقية، بينها "كتائب حزب الله" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني عراقي يقضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.