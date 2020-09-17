اشتعال حريق ضخم في غابات جبل "عمد" في منطقة مكة المكرمة

اندلع فجر اليوم حريق ضخم في غابات جبل "عمد" في منطقة مكة المكرمة في المملكة السعودية، وفق ما أوردت جهة محلية وناشطون.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، على حسابها على تويتر، مقطعا مصورا يظهر ارتفاع ألسنة النيران ودخانا كثيفا على أحد الجبال.

وقالت الإمارة: "الدفاع المدني ميسان بمكة يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل عمد بمركز ثقيف.. لا زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق".

ودشن مغردون هاشتاغا باسم "حريق جبل عمد" نشروا من خلاله مقاطع مصورة لاندلاع حريق هائل مستمر منذ ساعات دون إخماد، وقالوا إن "غابات عمد" قضت عليها النيران.

وتداول حساب باسم "محمد الثقفي" عبر تويتر، مقطعا مصورا للحريق قائلا: "لا زال حريق جبل عُمْد، شرق ترعة ثقيف يلتهم الغابات الكثيفة حتى صباح الخميس".

وتابع: "النيران مشتعلة وفرق الدفاع المدني تُخْمِد في الحريق وكثافة الأشجار والأعشاب حالت دون ذلك، نسأل الله لهم السلامة".

وحتى الساعة 7:20 ت.غ، لم تعلن السلطات السعودية عن أية خسائر بشرية أو مادية أو تفاصيل عن الحريق.