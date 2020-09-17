وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الألماني أزمة شرق المتوسط

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، آخر التطورات في شرق المتوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول إن تشاوش أوغلو وماس تناولا آخر المستجدات شرقي المتوسط، في اتصال هاتفي.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.