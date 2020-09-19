ضبط سيارة تحوي 75 كغ متفجرات في عفرين السورية

ضبطت قوات الأمن في مدينة عفرين شمالي سوريا، سيارة تحوي 75 كغ من المتفجرات، مزودة بمنظومتي تفجير عن بعد بواسطة هاتف محمول.

وأفاد بيان صادر عن ولاية هطاي التركية الحدودية، السبت، أن الفرق التابعة لمديرية أمن عفرين، تمكنت نتيجة جهودها الاستخباراتية، من الحصول على معلومات بأنه تم تجهيز سيارة في مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بـ 75 كغ من المتفجرات.

وأضاف البيان أن التنظيم الإرهابي أرسل السيارة إلى منطقة عملية غصن الزيتون، للقيام بتفجيرها أمام قوات الأمن أو وسط المدنيين في مدينة عفرين.

أوضح أنه نتيجة جهود البحث والتحري، عثرت فرق الأمن على السيارة مركونة، في قرية ميزرا بمنطقة كفر جنة التابعة لعفرين.

ووجدت فرق الأمن 75 كغ من المتفجرات كانت مخبأة في مقاعد السيارة، وصندوقها الخلفي، موصولة بمنظومتي تفجير عن بعد بواسطة هاتف محمول.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في إبطال مفعول المتفجرات.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك / بي كا كا"، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.