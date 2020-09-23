تبون: حق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس غير قابل للمساومة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عاصمتها القدس غير قابل للمساومة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، عبر اتصال مرئي، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال تبون إن "القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة إلى الجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا".

وأضاف: "نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير قابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

والأحد، قال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها"، في أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية، والرفض الفلسطيني.

وفي سياق آخر، شدد تبون في كلمته على ضرورة التسريع بإصلاح شامل لمنظمة الأمم المتحدة لتحسين أدائها وضمان تمثيل عادل للقارة الإفريقية في مجلس الأمن، وفق توافق إعلان سرت.

وكانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 خرجت بإعلان سمي "إعلان سرت" يدعو إلى إصلاح شامل لمنظمة الأمم المتحدة وضمان تمثيل للقارة في مجلس الأمن بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة.