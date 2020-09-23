ليبيا.. مقتل 4 من مرتزقة "فاغنر" الروسية في تحطم مروحية

قتل 4 من مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في تحطم مروحية تحمل على متنها ذخائر وسط البلاد، على ما أعلن الجيش الليبي، الأربعاء.

وفي تصريح للأناضول، قال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي: "سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة".

وأضاف: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، ما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية".

وأوضح أن "المروحية كانت متجهه نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

ويستعين الانقلابي خليفة حفتر بمرتزقة من عدة دول في أنشطته العسكرية المقوضة للاستقرار في ليبيا، وللسيطرة على الحقول النفطية، ومن أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر".

وبعد عدوان بدأه على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/ نيسان 2019، تلقى الانقلابي حفتر هزائم متتالية على يد قوات الحكومة الشرعية، ما أنهى مغامرته في يونيو/ حزيران الماضي، بالانحساب من كامل الحدود الإدارية للعاصمة.

واضطر الانقلابي تحت ضغط الهزائم إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، في 21 أغسطس/ آب الماضي، لكن مليشياته تنتهك هذه الهدنة بين الفينة والأخرى