الخارجية الإيرانية: نقوم بتنسيق خاص مع تركيا وروسيا لحل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الإيراني إن حل الأزمة السورية يحتاج إلى تنسيق خاص وإن بلاده قامت بخطوات من هذا القبيل مع تركيا وروسيا.

جاء ذلك في تصريح لمحمد جواد ظريف، أدلى به لوسائل إعلام إيرانية، على هامش زيارة رسمية بدأها الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح ظريف أن بلاده تمتلك علاقات وثيقة مع روسيا، وأن طهران تبحث عن سبل تعزيز تلك العلاقات وزيادة التعاون مع موسكو.

وأضاف: "منطقتنا تعاني مشاكل جادة، والملف السوري بحاجة إلى تنسيق خاص، ونقدم على خطوات من هذا القبيل مع تركيا وروسيا في إطار مسار أستانة".

وأشار إلى أنه سيبحث مع المسؤولين الروس، محادثات السلام الجارية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

وأعرب ظريف عن استيائه حيال شائعات تفيد بأن فرنسا طلبت منه التحدث مع الروس بشأن لبنان.

وتابع: "من الممكن أن نتحدث مع الروس بشأن لبنان، لكن هذا الأمر لا يندرج في أولوياتنا حاليا، ولا أعتقد أنني تحدثت مع الفرنسيين حول قضية لبنان".