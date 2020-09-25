الكويت تدعو لحل للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الجمعة، إلى حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء الكويتي خلال كلمة بلاده، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الصباح "ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام".

وأكد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

كما أكد الصباح موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة.

وجدد رئيس الوزراء الكويتي دعم الجهود لإعادة المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.