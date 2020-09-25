دعوات متصاعدة لـجمعة غضب بمصر وسط استمرار التظاهرات

تصاعدت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، للمشاركة في "جمعة غضب" ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت الدعوات من ناشطين ومعارضين، أبرزهم المقاول محمد علي، تحت وسم #جمعه_الغضب_25 سبتمبر.

وأطلق ناشطون الوسم استكمالا لدعوات مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول التي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.

وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر؛ إذ تفاعل معه مصريون بأكثر من 122 ألف تغريدة.

وجدد ناشطون ومغردون دعواتهم لتظاهرات في كل أنحاء مصر لتكون "جمعة غضب" على غرار "ثورة 25 يناير" 2011.

وقال محمد علي، في صفحته على فيسبوك: "الثورة مستمرة إلى أن نحرر بلدنا العظيمة مصر من يد عبد الفتاح".

ولليوم الخامس على التوالي، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتداول ناشطون مقاطع التقطها مصريون بهواتفهم المحمولة، أظهرت تظاهرات محدودة في عدد من قرى ومدن البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات ضد النظام، من قبيل: "ارحل يا سيسي" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

ونشر الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، عبر حسابه الموثق على "تويتر"، مقطع فيديو لمظاهرات في مدينة العياط بمدينة الجيزة، المتاخمة للعاصمة القاهرة، "لليوم الخامس على التوالى".

كما نشر نشطاء آخرون مقطعي فيديو لما قالوا إنها مظاهرتين في مدينة أطفيح محافظة الجيزة ومدينة بني سويف (وسط).

وفي مقابل ذلك، تفاعل مؤيدون لنظام السيسي على وسم "#لست_وحدك"، في إشارة إلى دعمهم للرئيس المصري. كما قلل إعلاميون ووسائل إعلام مؤيدون للسيسي من حجم التظاهرات.

وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، تشهد بعض الشوارع المصرية انتشارا أمنيا كثيفا.