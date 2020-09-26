فشل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وأديب يعتذر

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط مطالبات دولية متزايدة بتشكيل حكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.

وقال مصطفى أديب السبت في كلمة متلفزة "أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة" بعد مساع كثيرة مع الأطراف المختلفة في البلاد ووسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

واستقالت الحكومة اللبنانية بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس والذي أدى إلى سقوط 190 قيتلا وآلاف الجرحى ملحقا دمارا هائلا في مناطق كاملة من العاصمة اللنبانية.

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة في 31 آب/اغسطس، سعى مصطفى أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية.

واصطدمت جهود أديب خصوصا بإصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المال.

ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، أحدهما المعاون السياسي لبري وزير المال السابق على حسن خليل ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لحزب الله، زادت من تعنت الثنائي.

وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة في مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد ثم الانفجار الكارثي الوضع سوءاً.

من جانبه، عبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عن أسفه "لفشل" مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل الحكومة في لبنان.

جاء ذلك في بيان للحريري بعد وقت قصير من إعلان الرئيس المكلّف مصطفى أديب اعتذاره عن إكمال مهامه في تشكيل الحكومة.

وقال الحريري: "مرة جديدة، يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا حول العالم نموذجا صارخا عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية".

وأعرب عن أسفه "لهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب".