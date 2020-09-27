عاهل الأردن يصدر مرسوما بحل مجلس النواب

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) اعتبارا من اليوم (الأحد). جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي.

وجاء في نص المرسوم: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الـ(34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

وكان الملك عبد الله قد أصدر في يوليو/تموز الماضي، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تقررت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبناء على هذا القرار، فإن رحيل الحكومة بات أمرا حتميا، وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الـ 74 في الدستور.

وتنص هذه المادة على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".