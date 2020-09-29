السعودية.. القبض على "خلية" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

قالت السلطات السعودية إنها اعتقلت "خلية إرهابية" من 10 أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في إيران، بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ليل الاثنين "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة (..) من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها (..) داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وبحسب البيان فإنه تم القبض "على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

ولم يكشف البيان عن المزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.

وأضاف البيان أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الايرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.