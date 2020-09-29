رسمياً.. الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، رسميا، مساء الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي مساء الثلاثاء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وتلاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الصالح في البيان إن مجلس الوزراء "ينادي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.