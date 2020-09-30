الكنيست يمرر قراراً بتقييد المظاهرات المعارضة لنتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي على قرار يفيد بتقييد المظاهرات المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب الأربعاء "أيّد الاقتراح بالقراءة الثالثة والنهائية، 46 عضوا، فيما عارضه 38".



وصوتّت المعارضة الإسرائيلية ضد القانون الذي حمل اسم "صلاحيات خاصة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد".



وقال المكتب الإعلامي للكنيست إنه بموجب القانون سيكون بالإمكان في "حالة الطوارئ الخاصة"، تقييد خروج شخص للمشاركة في تظاهرة، حتى المسافة المسموحة للخروج من مكان إقامته، التي تصل في اللوائح الحالية إلى 1000 متر.



وكان عشرات آلاف الإسرائيليين، قد تظاهروا خلال الأشهر الأخيرة، بشكل أسبوعي، لمطالبة نتنياهو بالاستقالة من منصبه، بسبب لائحة الاتهام بالفساد، المقدمة ضده.



وكثيرا ما أبدى نتنياهو انزعاجه وغضبه من المظاهرات، التي كانت تنظم قبالة مقر إقامته بالقدس الغربية.



ولن يمكّن القانون الجديد المتظاهرين، الذين كانوا يتجمعون من كل أنحاء البلاد، من الوصول إلى قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن القانون يقضي بالسماح للحكومة بالإعلان عن "حالة طوارئ خاصة في ضوء فيروس كورونا لمدة أسبوع، وذلك في حال اقتنعت الحكومة بأن تفشي الفيروس على نطاق واسع من شأنه أن يعرض صحة الجمهور لخطر حقيقي".



وأضاف "سيمكّن القانون الحكومة من تمديد الإعلان إلى فترات إضافية أكثر من أسبوع، على ألا يتعدى إجمالي هذه الفترة 21 يوما، وبشرط طرح الإعلان لمصادقة لجنة الدستور في موعد قريب، من اتخاذ القرار حول الإعلان".



وأعلنت إسرائيل، الأربعاء، تسجيل 4949 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، على فرض إغلاق شامل في ظل تفاقم الحالة الوبائية.



وبدأ الإغلاق الجمعة على أن يستمر حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.