حكم أولي بإعدام 6 مدانين بـقتل رجال شرطة في مصر

أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكما أوليا بإعدام 6 مدانين في عدة اتهامات بينها "قتل رجال شرطة" عام 2016 بمحافظة الشرقية، شمالي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الوطن" الخاصة، "قضت محكمة جنايات الزقازيق (شمال) بمعاقبة 6 من عناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا، بتهمة قتل عدد من رجال الشرطة".

وأوضحت أن "المحكمة قضت أيضا بالسجن 10 سنوات ضد 6 مدانين آخرين، والسجن 5 سنوات ضد المتهم السابع في القضية ذاتها".

ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد).

وتعود أحداث القضية إلى عام 2016، عندما ألقت قوات الأمن القبض على 13 شخصا، إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها جملة وتفصيلا، بينها "تكوين خلية إرهابية استهدفت نشر الفوضى وقتل رجال الشرطة".

ورفضت مصر، في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن إصدار وتنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.