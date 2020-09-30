عقوبات أمريكية ضد 17 شخصاً وكياناً يدعمون النظام السوري

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على 17 شخصية وكيانا محسوبين على النظام السوري قالت إنها من أبرز الداعمين لنظام الأسد.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء.

كذلك أكد وزير الخارجية، مايك بومبيو، العقوبات في تغريدة نشرها على "تويتر".

وقال بومبيو: "اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات حكومية وعسكرية فاسدة ورجل أعمال وشركات محسوبين على الأسد يستفيدون من الصراع السوري".

وأضاف أن أفعالهم تؤذي الشعب السوري وتطيل أمد معاناته بلا داع، لافتا أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

ويطالب القرار 2254 (18 ديسمبر 2015)، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار.

وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد داعمين رئيسيين لنظام الأسد مرتبطين بالفرقة الرابعة بجيش النظام، ومديرية الاستخبارات العامة ومصرف سوريا المركزي.

وجاء في البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على 3 شخصيات و13 مؤسسة ورجل أعمال سوريا مرتبطا بالنظام ويعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش، وشبكة أعماله التي تدر دخلاً للنظام وداعميه.

وبحسب البيان فإن رجل الأعمال هو خضر طاهر بن علي.

بدوره، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وأضاف: "بالتزامن مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على ذبح النظام للمدنيين السوريين في "أرمناز" بسوريا، ستستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف أموال كل من يستفيد أو يسهل إساءة نظام الأسد للشعب السوري".