معهد "يونس إمرة" يفتتح المركز الـ60 له في مدينة "اعزاز" بسوريا

افتتح معهد "يونس إمرة" مركزه التعليمي الـ60 شمال مدينة "اعزاز" السورية قبل أسبوعين، بعد أن تحررت المدينة بالكامل من الإرهابيين على يد القوات التركية ودخلت مرحلة الحياة المدنية الطبيعية.

وقال "شريف أتش" رئيس معهد "يونس إمرة" لوكالة أنباء الأناضول إن المعهد يفتتح مراكزه في المدينة لنشر فلسفة الشاعر المتصوف والفيلسوف"يونس إمرة" ومنظوره عن الحياة.

وأضاف: "من أجل استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة ولكي يتمكن الناس من العيش بسلام، هناك حاجة لنشر فلسفة يونس إمرة جنباً إلى جنب مع تعليم اللغة التركية. ونحن نسعى من خلال هذا المعهد للترويج لوجهة نظرنا في الحياة ورؤيتنا وثقافتنا في العيش المشترك مجدداً". مؤكداً أن المعهد يواصل أنشطته التعليمية للشعب السوري الذي يعيش في خضم الحرب الأهلية منذ عام 2011.

ويهدف المركز الجديد في "اعزاز" الذي افتتح في 17 سبتمبر، إلى ضمان توحيد دورات اللغة التركية في المنطقة. وهو يضم أربعة فصول دراسية بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تستوعب 300 شخص.

ويتلقى حالياً 66 مدرساً محلياً عينتهم وزارة التعليم التركية بموجب امتحان مخصص لهذا الغرض، دروساً في اللغة التركية خمس مرات في الأسبوع في المركز الجديد.

ويهدف برنامج "تدريب المعلمين" إلى تحسين جودة دروس اللغة التركية المقدمة لأبناء المنطقة، كما يخطط المركز لتنظيم دورات في الموسيقى والفنون والرسم والخطابة.

وشدد "أتيش" على أنهم ينشرون مبدأ "مدينة اعزاز ملك لسكانها، وسوريا ملك للسوريين" وذلك من خلال تدريس اللغة التركية وإقامة علاقات مع السكان المحليين. وقال "أتيش" في إشارة إلى اقتباس تركي شهير: "لكي نتمكن من ضمان مبدأ السلام في الوطن، السلام في العالم" ولكي نكون قادرين على العيش بأمان داخل أراضينا، علينا أن نخلق جيلًا آمناً عبر حدودنا.

وفي إشارة إلى أن الشعب السوري لم يتخل عن التعليم بالرغم من الحرب الأهلية التي دامت قرابة عشر سنوات، قال "أتيش" إنه يجب تشجيع رغبتهم في التعلم. وأضاف: "سننشئ بنية تحتية تمكن الشباب من الدراسة وتعلم اللغات والالتحاق بالجامعات".

يذكر أن مدينة "اعزاز" تم تحريرها من إرهابيي داعش من قبل الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المتحالفة معه خلال عملية درع الفرات عام 2016. وأصبحت المدينة منذ ذلك الحين، موطناً لعدد كبير من اللاجئين ومركزاً رئيسياً لجهود الإغاثة التركية.