العراق.. مذكرة اعتقال بحق وزير الاتصالات السابق

أصدرت محكمة في بغداد مذكرة اعتقال بحق وزير الاتصالات في الحكومة العراقية السابقة، نعيم ثجيل يسر، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وطالبت وثيقة صادرة من محكمة تحقيق الكرادة في بغداد أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بـ"القبض على نعيم ثجيل يسر بجريمة تحرير صك (شيك) بدون رصيد وفق المادة الـ 459 من قانون العقوبات العراقي".

ومذكرة القبض، التي نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس، هي الأولى بحق أحد وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

وتعاقب المادة الـ 459 من قانون العقوبات العراقي بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تعادل 5 أضعاف مبلغ الصك من أعطى بسوء نية صكا، وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه.

وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الماضية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بارزين في مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية بتهم تتعلق بـ"الفساد".

ويتهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الحكومات السابقة في العراق بالمسؤولية عن تفشي الفساد المالي والإداري.

واستقالت حكومة عبد المهدي، نهاية العام الماضي، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد ضد سياساتها في معالجة ملفات الفساد والخدمات.