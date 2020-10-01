رئيس الموساد يزور البحرين ويبحث "فتح آفاق التعاون"

أعلنت وكالة أنباء البحرين (رسمية)، الخميس، أن يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، زار المنامة، وبحث مع مسؤوليها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضافت الوكالة، أن كوهين زار المنامة الأربعاء، والتقى رئيس جهاز المخابرات الوطني عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وأفادت الوكالة، بأن اللقاء بين كوهين والمسؤولين البحرينيين، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، و"فتح آفاق التعاون" بين الجانبين.

وأوضحت أن الجانبين أكدا أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين وإسرائيل، والدور الذي "سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام في المنطقة".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول المنصرم، وقعت البحرين والإمارات، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.