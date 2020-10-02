أنقرة تتعهد بمواصلة تقديم التدريب والدعم الاستشاري للحكومة الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري ستستمر لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" الجمعة، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية تم تسجيلها في الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة "ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا وهي تستند الى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من الأمم المتحدة".

والخميس، سجلت الأمم المتحدة، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر/أيلول المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.