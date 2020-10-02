أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، تعليق حركة الطيران بين بغداد وأنقرة، بناء على توجيهات صحية من الجانب التركي.

ووفق بيان سلطة الطيران المدني بالعراق، يبدأ تعليق الرحلات الجوية مع تركيا بدءا من السبت وحتى إشعار آخر.

وأوضح البيان "تم الإبلاغ من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

وتابع أن "استثناء القرار سيكون بخصوص عودة المواطنين العراقيين من تركيا".

وأكدت سلطة الطيران المدني العراقية "استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين"، حسب البيان ذاته.

وفي أغسطس/آب الماضي، علقت حركة الطيران بين العراق وتركيا، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلدين.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، استأنفتا بغداد وأنقرة الرحلات الجوية، قبل أن تعاود تركيا وتقرر تعليق حركة الطيران مجددا.