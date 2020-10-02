فلسطين تدين موافقة نتنياهو على بناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "تعميق البناء الاستيطاني في الضفة، يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد، وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية".

وأضافت أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، لم يتوقف لحظة واحدة.

وأردفت الوزارة، أن ذلك "يكشف حملات الإدارة الأمريكية، ودولة الاحتلال المضللة للعديد من الدول، وتلاعبهما في الكلمات، والمفاهيم، والمعاني لاستدراج مواقف دول بعينها إلى مصيدة التطبيع".

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد تم استئناف البناء على نطاق واسع في مستوطنات الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط، الأحد، للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن نتنياهو أصدر تعليماته بالموافقة على البناء، ومن المقرر عقد جلسة استماع حول المخطط، كان قد تم تأجيله عدة مرات.‎

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن بيان الثلاثي، الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، عن اتفاق لتطبيع أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب.

ولاحقا، أعلنت البحرين أيضا، عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وزعمت الإمارات، أن اتفاق التطبيع، يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية.

لكن نتنياهو، قال بعد الإعلان الثلاثي، إن إسرائيل لم تتراجع عن الضم، وإنه ما زال على الطاولة.

وتسعى إسرائيل، إلى ضم قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية.