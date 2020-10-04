انفجار يودي بحياة شخصين في مدينة الباب السورية

قتل شخصان وأصيب 7 بجروح، الأحد، جراء انفجار وقع في نقطة تفتيش تابعة لقوى أمن محلية بمدينة الباب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الانفجار حدث بمركز المدينة الواقعة ضمن نطاق عملية "درع الفرات".

وأضاف أن سبب الانفجار غير معروف بعد، فيما نقل الجرحى إلى المستشفى، وسط وقوع خسائر مادية.

وفي أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" والمنظمات الإرهابية في شمالي سوريا، وأسفرت عن تحرير المنطقة الممتدة من مدينة جرابلس وحتى إعزاز بريف حلب الشمالي والشمال الشرقي.