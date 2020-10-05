العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد

أفاد مصدر أمني بالعراق، الإثنين، أن هجوما بصاروخي "كاتيوشا" استهدف محيط مطار العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات.

وأوضح النقيب في الشرطة أحمد خلف، للأناضول، أن مجهولين استهدفوا مطار بغداد الدولي بصاروخي كاتيوشا في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

وتابع أن "الصاروخين سقطا بمحيط المطار ولم يخلفا خسائر مادية أو بشرية".

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.