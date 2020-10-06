مقتل 14 مدنياً على الأقل بانفجار شاحنة مفخخة في الباب السورية

قتل ما لا يقتل عن 14 مدنياً على الأقل وجرح 20 آخرين بانفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في المعارضة للأناضول بأن الشاحنة انفجرت في إحدى الشوارع المزدحمة في المدينة، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال، و جرح 20 آخرين لترتفع الحصيلة لاحقاً إلى 14 قتيلاً.

وأوضحت المصادر أن فرق الإسعاف نقلت الجرحى إلى مشفى المدينة، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا من تحت ركام التفجير.

وقامت قوى الأمن في المنطقة بضرب طوق أمني حول منطقة الانفجار، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى.

فيما وجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية؛ حيث سبق أن نفذت أعمالا مشابهة.

والأحد، قُتل شخصان وجرح 7 آخرون في تفجير استهدف نقطة تفتيش لقوى الأمن في المدينة.

وتواصل "ي ب ك" وجودها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، بريف حلب الشمالي.