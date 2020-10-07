الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد في الكويت

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، مرسوما أميريا بتزكية شقيقه مشعل الأحمد، وليا للعهد.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت "كونا" عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، أن أسرة آل صباح "باركت" تزكیة أمير البلاد للشيخ مشعل ولیا للعھد، و"تمنت له التوفیق والسداد لیواصل عطاءه المعھود في خدمة الكویت".

فيما أفادت صحيفة "القبس" الكويتية (خاصة)، بأنه "سيتم إرسال الأمر الأميري اليوم، إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمبايعة ولي العهد في جلسة له الخميس".

والثلاثاء، صرح رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، بأنه سيعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمبايعة ولي العهد، حال وصول تزكية بالاسم من أمير البلاد.

وتنص المادة الرابعة في الدستور على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".

وتوضح المادة ذاتها أن "تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد، ويشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 17 عاما، ويعد الرئيس الفعلي بسبب مرض رئيس الحرس عميد أسرة الصباح الشيخ سالم العلي.

وكان مشعل الأحمد مرافقا دائما للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث توفي هناك.

والشيخ مشعل هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة بين 1921 وحتى 1951، والأخ غير الشقيق للشيخ جابر الذي حكم الكويت 28 عاما.