واشنطن تدين الهجوم الإرهابي في مدينة الباب السورية

أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء، "الهجوم الإرهابي" في مدينة الباب السورية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر، إن "الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي في الباب بسوريا".

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهي خطوة أساسية لتحقيق حل سياسي دائم للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وقتل 14 شخصا وأصيب 50 آخرون، إثر تفجير شاحنة مفخخة بأحد الشوارع المزدحمة بمدينة الباب، الخاضعة للمعارضة شمالي سوريا، الثلاثاء.

أفادت بذلك مصادر في مشفى مدينة الباب (حكومي)، مرشحة ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة.

وفيما طوقت قوى الأمن منطقة التفجير، وجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت أعمالا مشابهة.