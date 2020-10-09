الحريري يحذّر من اندلاعِ حربٍ أهلية في لبنان

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، مساء الخميس، من خطر اندلاع حرب أهلية في البلاد.

جاء ذلك في لقاء متلفز مع قناة mtv (محلية خاصة)، رأى فيه الحريري أن "حزب الله سبب المشكلة في لبنان".

وأعرب الحريري عن خشيته من "انهيار الدولة جرّاء ما يحصل من تسليح وعروض عسكرية في معظم شوارع بيروت، وفي بعلبك الهرمل (شرق)".

وألقى باللوم على "حزب الله لأنه يعرف أنه سبب المشكلة في لبنان، والشعب غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه"، مضيفًا "على الحزب أن يترك الشعب ليعش".

واستشهد الحريري بما يحدث في سوريا، وقال إنه "لا يريد أن يفعل بالسنّة في لبنان ما فُعل بهم هناك".

وتساءل قائلا: "البعض (لم يحددهم) يصفني بالضعيف، هل شاهدوا ما حصل في سوريا؟ 85% من الطائفة السنية أين هم الآن؟".

واستطرد: "الأكيد أنني لن أكون السبب بأن يعاني اللبنانيين ما عاناه الشعب السوري".

وشدّد الحريري على أنّه يدعم الثورة السورية السلمية في وجه بشار الأسد "الذي ارتكب جرائم لم يرتكبها أحد".

** ترسيم الحدود مع إسرائيل

وفي سياق آخر متعلق بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل، قال الحريري "إنّه أمر جيد للبنان، لكن كان يجب أن يبدأ قبل 3 سنوات".

واعتبر أن اللجوء إلى ترسم الحدود "جرى العمل عليه الآن، بسبب وجود عقوبات على البعض، وكل شخص يريد أن يحمي نفسه (دون أن يذكر أسماء)".

وبداية الشهر الحالي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (ورئيس حركة أمل)، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية الأمم المتحدة، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول الماضي، فرض عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية، بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد"، هما علي حسن خليل (حركة أمل) يوسف فينيانوس (تيار المردة).

** تشكيل الحكومة المتعثر

وفيما يخص تشكيل الحكومة المتعثر، قال: "أنا لا أرشح نفسي (لرئاستها). أنا حكم مرشح، وسأقوم باتصالات للتأكد من التزام الجميع بورقة إصلاحات صندوق النقد، وحكومة من الاخصائيين".

وتابع الحريري: "إذا وافق الجميع (الفصائل السياسية) فأنا لن أقفل الباب"، في إشارة إلى إمكانية عودته لرئاسة الحكومة‎ التي أعلن الرئيس ميشال عون، يوم 15 من الشهر الجاري، موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيسها.

وعن اتهامه بالتدخل في جهود مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، قال: "وظيفتي كانت فقط تحذيره بعدم تسمية أشخاص تستفز أي فريق سياسي"، دون أن يوضح المقصد من ذلك.

ولفت الحريري إلى أن "المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وما حدث بها كشف البلد على كل الاحتمالات الأمنية، وعدم الاستقرار، والانهيار الاقتصادي".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس عون، تكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة، تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في الـ10 من الشهر نفسه بعد انفجار مرفأ بيروت.

لكن أديب اعتذر بعد أسابيع عن إكمال مهامه بعد تمسك الثنائي الشيعي "حركة أمل" وجماعة "حزب الله"، بحقيبة المالية وتعيين الوزراء الشيعة.