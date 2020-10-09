العثور على مدير شركة كورية منفذة لمشروع استراتيجي منتحراً جنوب العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (رسمية)، الجمعة، انتحار مدير شركة كورية منفذة لمشروع استراتيجي شنقا، جنوبي البلاد.

وقال مهدي التميمي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان، في بيان، إن بارك تچول هوبا مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير انتحر شنقا في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وأوضح التميمي أن "المسؤول الكوري شنق نفسه بسلك، واكتشف الحادث عامل خدمة في الشركة".

بدوره قال الملازم أول بشرطة البصرة نافع الجابري للأناضول، إن "قوات الشرطة عثرت على هوبا الجمعة مشنوقاً داخل مقر سكنه".

وأوضح الجابري أن الشرطة في محافظة البصرة تجري تحقيقًا موسعًا في الحادث للوقوف على ملابساته.

ولم يتبين ما إذا كان للحادث أبعاد جنائية من عدمه، غير أنه يأتي عقب 3 أيام على توقيع السلطات العراقية مع الجانب الكوري عقداً لبدء تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقدرت الحكومة العراقية السابقة، التكلفة الإجمالية التقديرية لإتمام مشروع بناء ميناء الفاو الكبير بنحو 4.4 مليار يورو.

ويعتبر العراقيون ميناء الفاو الكبير أحد ابرز المشاريع التي ستعود بالمنفعة الاقتصادية على البلاد حال إنجازه.