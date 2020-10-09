بغداد تعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع أربيل ينهي سطوة "بي كا كا" الإرهابي في سنجار

أعلنت بغداد، الجمعة، توصلها إلى اتفاق وصفته بـ"التاريخي" مع أربيل، بشأن قضاء سنجار، الواقع بمحافظة نينوي (شمال)، ينهي سطوة "الجماعات الدخيلة" في القضاء، في إشارة إلى تنظيم"بي كا كا" الإرهابي.

وغرد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، قائلا: "(رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي، رعى اليوم اتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني".

وأضاف طلال، أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة"، و"يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل بالتنسيق مع حكومة إقليم شمال العراق".

وكان المتحدث يشير إلى تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، المنتشرة في قضاء سنجار.

وأضاف أن "ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حُسن النوايا".

وأدرف: "وذلك واستنادا إلى إرادة سياسية صلبة، نحو إعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودة كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".

ولم يذكر المسؤول العراقي، مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق، الموقع في العاصمة بغداد.

والخميس، قال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في تغريدة، إنه سيزور بغداد الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار.

وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أوجد لنفسه موطئ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو التنظيم ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية وكذلك إقليم شمال البلاد بمغادرة المنطقة.

ويشن الجيش التركي بين حين وآخر ضربات جوية ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابي في سنجار ومناطق أخرى في العراق.