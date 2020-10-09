مصرع 4 أشخاص جراء انفجار خزان مازوت في بيروت

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، الجمعة، في انفجار خزان مازوت داخل أحد الأفران في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "خزان مازوت انفجر داخل أحد الأفران، في محلة الرفاعي، ساحة أبو شاكر، في منطقة طريق الجديدة، في بيروت، وتسبب في اندلاع حريق".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "حصيلة انفجار الطريق الجديدة: جثتان وعدد من الجرحى"، قبل أن ينشر تغريدة أخرى بـ"ارتفاع عدد الضحايا إلى 4، وعدد من الجرحى"، لم يحددهم.

وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أن "بعض الأشخاص أصيبوا بحالات الاختناق، وضيق في التنفس، نتيجة تنشق الدخان"، بحسب الوكالة الرسمية.