سوريا.. "ي ب ك" الإرهابي يواصل تجنيد الأطفال

جنّد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، فتاة في صفوفه بعد اختطافها من مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن التنظيم الإرهابي يواصل اختطاف الأطفال من أسرهم في المناطق التي يحتلها بسوريا.

وأكدت أن "ي ب ك" اختطف الفتاة "روان عمران عليكو" البالغة من العمر 16 عاما، قبل يومين أثناء انصرافها من المدرسة وسط مدينة القامشلي.

وأوضحت المصادر أن التنظيم اقتاد الفتاة إلى ما يسمى بـ"مركز لحفظ النظام" في قرية هيمو بالقامشلي.

وأضافت أن أسرة الفتاة روان، انطلقت إلى قرية "هيمو" فور تلقيهم نبأ اختطاف طفلتهم من قبل التنظيم الإرهابي؛ إلا أن إرهابيي "ي ب ك" لم يعترفوا بوجود الفتاة.

جدير بالذكر أن التنظيم الإرهابي اختطف فتاة أخرى بعمر 13 عاما في القامشلي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وجنّد "ي ب ك/ بي كا كا" عددا كبيرا من الأطفال في صفوفه بقوة السلاح بعد اختطافهم في مناطق سيطرته داخل سوريا.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن تهريب البشر لعام 2020، أن التنظيم الإرهابي يزج بالأطفال للقتال في صفوفه.

وأوضحت في التقرير أن "ي ب ك" يواصل تجنيد الأطفال الإناث والذكور ممن هم في عمر 12 عاما في مخيمات النازحين شمال شرقي سوريا.

وفي تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكر فيه أنه هناك دلائل على تجنيد التنظيم الإرهابي أطفالا للقتال في سوريا.