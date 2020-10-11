بي كا كا الإرهابية تغتال مدير أمن معبر حدودي في إقليم شمال العراق

أكدت تحقيقات أمنية أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية متورطة في عملية اغتيال مدير أمن معبر حدودي في إقليم شمال العراق قبل يومين.

والخميس، أطلق مسلحون النار على مدير أمن معبر "سرزيرة" بمحافظة دهوك (شمال) غازي آليخان، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقالت مديرية الأمن العامة بالإقليم، في بيان، إن التحقيقات الدقيقة والشاملة كشفت وقوف منظمة "بي كا كا" وراء عملية اغتيال مدير أمن المعبر الحدودي مع تركيا.

وأشارت المديرية، ومقرها أربيل، إلى أن آليخان سبق أن تلقى تهديدات مباشرة وغير مباشرة من "بي كا كا".

وتوعدت بملاحقة المتورطين في الجريمة، قائلة: "هذا العمل الإرهابي لن يمر من دون رد".

وينشط مسلحو "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة الحدودية الوعرة بين الإقليم (شمال العراق) وتركيا، ومنها يشنون هجمات داخل الأراضي التركية.

وفيما ترفض منظمة "بي كا كا" الإرهابية مطالبات متكررة من السلطات المحلية في الإقليم بمغادرة أراضيه، يشن الجيش التركي عمليات عسكرية بين الحين والآخر لملاحقة عناصرها داخل الأراضي العراقية.