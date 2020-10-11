مطرب إسرائيلي يشارك باحتفالات دينية يهودية في دبي

شارك مطرب إسرائيلي، السبت، باحتفالات عيد "البهجة" اليهودي، في إمارة دبي.

وعيد البهجة هو عيد يهودي بدأ الاحتفال به في إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول واستمر أسبوعا حتى أمس السبت، ومن بين أسمائه "العرش" و"المظلة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدام يزور الإمارات ويشارك في احتفالات عيد بهجة التوراة مع الجالية اليهودية في دبي".

وذكرت صفحة أدام بـ "فيسبوك" أنّ "زيارة المطرب الإسرائيلي جاءت بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات والجالية اليهودية هناك".

وأشارت الصفحة إلى أنّ أدام أقام في منزل الشيخ حمد.

ونوهت إلى أنّ أدام شارك بحفل لإحياء عيد "البهجة" اليهودي داخل كنيس في إمارة دبي.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.