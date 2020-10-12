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لبنان يعين الوفد المكلف بالتفاوض التقني على ترسيم الحدود مع إسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.10.2020 16:23
نقطة رأس الناقورة الحدودية بين لبنان وإسرائيل الفرنسية نقطة رأس الناقورة الحدودية بين لبنان وإسرائيل (الفرنسية)

أعلنت الرئاسة اللبنانية أسماء الوفد المكلف بالتفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان إن ترسيم الحدود الجنوبية ينطلق من اتفاق الإطار العملي للتفاوض.

وأوضح البيان أن العميد الركن الطيار، بسام ياسين، يرأس الوفد الذي يتألف من العقيد الركن البحري، مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، وسام شباط، ومن الخبير نجيب مسيحي.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة منتصف الشهر.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية حيث يسيطر "حزب الله" على المنطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وبين الحين والآخر تحدث توترات، جراء ما تقول إسرائيل إنها "محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود".

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