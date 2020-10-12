وزير الخارجية العراقي ينهي زيارة رسمية لمصر

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره العراقي فؤاد حسين، تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المسؤولان الاثنين، على هامش زيارة رسمية للوزير حسين للقاهرة تستغرق 3 أيام، بثه التلفزيون الرسمي المصري.

وقال شكري: "بحثنا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، إضافة إلى التحديات التي تواجه العراق، سيما في مكافحة الإرهاب".

وأكد شكري استعداد بلاده لتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة إلى العراق، في إطار تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

بدوره أوضح حسين، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيزور بغداد أواخر أكتوبر/تشرين أول الجاري، لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين.

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية العراقي، في القاهرة، وتحدث عن دعم بغداد لتجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، لا سيما في مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة الكهربائية.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، انعقدت في العاصمة عمان قمة ثلاثية بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحثت القمة الأردنية المصرية العراقية آنذاك، تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

وعقدت عمان والقاهرة وبغداد ثلاث قمم، أولها بمصر في مارس/آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول من العام ذاته، والثالثة في عمان أغسطس/آب الماضي.