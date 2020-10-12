وقف الديانة التركي يسلم منازل الطوب للنازحين بأعزاز السورية

سلم وقف الديانة التركي، الاثنين، 350 منزلا من الطوب إلى أسر متضررة من الحرب، في منطقة أعزاز بريف حلب، شمالي سوريا.

يأتي ذلك في إطار مشاريع الوقف لبناء منازل من الطوب لصالح الأسر التي تعيش في مخيمات النازحين في محافظتي إدلب وحلب.

واستكمل الوقف بناء 350 منزلا في مخيم المقاومة بمنطقة اعزاز، وتضم المنازل مطابخ وحمامات لتسهيل معيشة النازحيين وجرى تسليمها لأصحابها، الاثنين.

كما تم افتتاح مسجد موسى أفندي في المخيم الذي جرى بناؤه من قبل وقف الديانة بالتعاون مع وقف "هودايي" التركي.

وحضر مراسم الافتتاح وتسليم المنازل نائب والي ولاية كلس التركية الحدودية عمر يلماز، وممثلو الوقفين.

وفي تصريح للأناضول، لفت الرئيس الثاني لهيئة أمناء وقف الديانة التركي إحسان أتشيق، إلى مكوث النازحين السوريين في خيام متواضعة، دون وجود مطابخ وحمامات وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية.

وأكد أن الوقف سيستمر في بناء منازل الطوب لتوفير أجواء أكثر راحة للنازحين.

يشار إلى أن وقف الديانة التركي يواصل أنشطته في سوريا في مجال إيواء النازحين والتعليم والمساعدات الغذائية.