إسرائيل تتوقع إبرام اتفاق للطيران التجاري مع الإمارات خلال أيام

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقا للطيران التجاري قريبا في ظل تعزيز البلدين علاقات جرى تطبيعها في الآونة الأخيرة، وذلك قبل زيارات متبادلة متوقعة الأسبوع المقبل.

تعطي الحركة الجوية المباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي أو دبي دفعة لقطاعي السياحة والتجارة في إسرائيل والإمارات، وستسهل كذلك سفر الإسرائيليين إلى آسيا.

ووافقت السعودية على تسريع مثل تلك الرحلات بالسماح لها بالمرور فوق أراضيها. لكن الرياض أشارت إلى أنها ليست مستعدة لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات والبحرين في مراسم أجريت بواشنطن في 15 سبتمبر أيلول.

وقال عوفر مالكا مدير العام وزارة المواصلات الإسرائيلية في مقابلة إن اتفاق الطيران مع الإمارات "جاهز تقريبا، وسنوقعه في الأيام المقبلة".

وقال مالكا لراديو الجيش إن إسرائيل وافقت أيضا على مرور الرحلات الجوية التجارية الإماراتية فوق أراضيها إلى وجهات ناحية الغرب وفي طريق عودتها.

وقال مصدر لرويترز إن وفدا إسرائيليا يرافقه مسؤولون أمريكيون كبار من المقرر أن يتوجه إلى المنامة وأبو ظبي يومي 18 و19 أكتوبر تشرين الأول، على أن يعود إلى تل أبيب في 20 أكتوبر تشرين الأول برفقة موفدين إماراتيين في أول زيارة رسمية لإسرائيل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة ليست نهائية، إن من المرجح استخدام شركة العال الإسرائيلية للطيران في المراحل الأولى من الرحلة وطيران الاتحاد في المرحلة الأخيرة منها، مما يمثل أول رحلة مباشرة إلى إسرائيل بواسطة طائرة إماراتية.

ولم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون تلك الرحلات بعد.

وقال مالكا إن العمل جار على مسألة الأمن في مطارات الإمارات لتمكين الإسرائيليين من السفر عبرها. ولم يتطرق إلى تفاصيل.

تطلب إسرائيل عموما تزويد الناقلات التابعة لها بأمن إضافي في الخارج. وفي بعض الحالات، شملت الإجراءات مرافئ منفصلة وحراسا إسرائيليين في المطارات الأجنبية.