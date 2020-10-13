إسرائيل تُجرف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني داخل غزة

أقدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على تجريف أراض زراعية، جنوبي شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول أن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت داخل أراضي قطاع غزة، لمسافة تقدر بعشرات الأمتار، وأقدمت على تجريف أراض زراعية، محاذية للسياج الأمني الفاصل بين القطاع، وإسرائيل.

وذكرت أن المزارعين تفاجأوا وهم يقومون بجني محاصيلهم القريبة من السياج الأمني، شرقي بلدة عبسان، بتقدم الجرافات نحو أراضيهم المزروعة بمحاصيل متعددة، وتبعد حوالي 200 متر عن السياج، وباشرت بتجريفها.

وقال المزارع يوسف شاهين، لوكالة الأناضول إنّ الجرافات "باغتتهم بالتقدم نحو أراضيهم الزراعية وتجريفها، أثناء قطف ثمار الباذنجان والكوسة، ووقفوا يصرخون ويلوّحون بأيديهم لها كي تتوقف، دون جدوى".

وبيّن شاهين أن التجريف طال جزءًا من أرضه التي تبعد عن السياج الأمني، نحو 200 متر.

ولفت شاهين إلى أن أرضه تعرضت عشرات المرات لأعمال تجريف وقصف من قبل الآليات الإسرائيلية.