اعتقال مساعد أبو مصعب الزرقاوي في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها اعتقلت مساعد لـ"أبو مصعب الزرقاوي"، الذي كان يتزعم تنظيم "القاعدة" في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان الثلاثاء أن مجموعات وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أحد معاوني الزرقاوي في منطقة "حي الرفاق" ببغداد.

وأوضحت أن "عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص، ونصب كمين محكم له بعد متابعته من محافظة ديالى (شرق) والإطاحة به في محافظة بغداد".

وأشارت إلى أن الرجل الذي لم تذكر اسمه "مطلوب وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وعمل بما يسمى مفارز الاغتيالات في قاطع هبهب في ولاية ديالى".

وأكدت الوزارة أن "معاون الزرقاوي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية" في التحقيقات الأولية، وأنه "شارك في عدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش".

وأوضحت أنه "شارك في نصب سيطرات (حواجز) وهمية للاغتيالات، وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير"، وفق البيان.

وكان تنظيم "القاعدة" الإرهابي ينشط في محافظات العراق، خصوصا وسط وشمالي البلاد في الفترة بين 2005 و2014.

وخضعت مناطق عديدة في ديالى، وأخرى في محافظات شمالية وغربية خلال العنف الطائفي بين العامين 2005 و2007 إلى سيطرة التنظيم.

فيما تولى "أبو مصعب الزرقاوي" قيادة "القاعدة" في العراق عام 2004، قبل أن تقتله غارة جوية أمريكية صيف 2006 بمحافظة ديالى.