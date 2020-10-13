الأونروا تدق ناقوس الخطر بإعلانها عجزاً بقيمة 130 مليون دولار

حذر المفوض السامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما قد يترتب على عجز التمويل البالغ 130مليون دولار، مع الانتشار القوي للموجة الثانية لفيروس كورونا.



جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين.

وتختص اللجنة الثالثة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.



وقال مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في إفادته: "بلغت العجز في تمويل الأونروا اليوم 130 مليون دولار، وتحتاج إلى 40 مليون دولار لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى 15 مليون دولار من هذا المبلغ لدعم خط إمدادات الغذاء في قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ".



وحذر فيليب لازاريني من مغبة "بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت تنتشر بقوة".

وقال: "ارتفع العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المصابين من أقل من 200 حالة إلى أكثر من 10 آلاف حالة في الأسبوع الماضي".

وأضاف: "الوباء أطلق العنان لوباء وحشي من الفقر المدقع يجعل لاجئي فلسطين يشعرون باليأس".



وتعاني "أونروا" التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/كانون ثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها.



وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.