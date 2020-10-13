رئيس إقليم شمال العراق يزور الكويت

وصل رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، الثلاثاء، إلى الكويت حيث التقى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.



وهذه أول زيارة رسمية لبرزاني إلى الكويت وفق قناة "رووداو" التي تبث من الإقليم.



وذكرت القناة أن برزاني اجتمع بالأمير نواف داخل "قصر البيان" في الكويت.



وقدم رئيس الإقليم التهنئة للأمير نواف، كما قدم التعزية بوفاة الأمير السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وذكر التلفزيون العراقي الرسمي، أن برزاني وصل صباح اليوم الكويت في إطار زيارة رسمية، تستمر يوما واحدا.



وأوضح أنه وصل رفقة عدد من مسؤولي الإقليم؛ لبحث التطورات السياسية مع العديد من المسؤولين الكويتيين.



وأعلنت الكويت نهاية الشهر الماضي وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة.



وزيارة نيجيرفان برزاني هي الأولى للكويت منذ تسلم منصبه رئيسا للإقليم في مايو/آيار 2019.



ومن الناحية الاقتصادية لا يرتبط الإقليم بعلاقات واسعة مع الكويت.‎