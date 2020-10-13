لإضرابهم عن الطعام..إسرائيل تعاقب 32 أسيرا فلسطينياً





أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها شرعت في عقاب 32 أسيرا فلسطينيا، بدأوا أمس بالإضراب المفتوح عن الطعام، تضامنا مع الأسير ماهر الأخرس، المضرب منذ 79 يوما.



وقالت مصلحة السجون، في تصريح مكتوب إن 32 أسيرا في سجن "عوفر" (وسط الضفة الغربية) شرعوا مساء أمس (الاثنين) بالإضراب عن الطعام.







وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في إشارة إلى إضراب المعتقلين "تشكل هذه الخطوة التي اتخذها السجناء مخالفة لقواعد الانضباط، فتمت معاقبتهم فورًا، بتحويلهم إلى حجرات معزولة فارغة وخالية من أي أجهزة".



وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، اعتُقل ماهر الأخرس، (49 عاما) وحولته سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه إلى إعلان الإضراب.



والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بدون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.



وتصف مؤسسات الدفاع عن الأسرى، حالة الأخرس بأنها خطيرة جدا.



ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، الإفراج عن الأخرس، وقررت بقاءه بالسجن حتى انتهاء فترة اعتقاله نهاية الشهر المقبل.



وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 43 سيدة، و180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، كما يقبع في الأسر أيضا 700 معتقل مريض، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.