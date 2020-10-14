أول رحلة جوية إماراتية تمر عبر أجواء إسرائيل

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، مساء الأربعاء، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية (حكومية) قادمة من ميلانو الإيطالية، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ "الحدث التاريخي".

وكتبت ريغيف في تغريدة على تويتر: "حدث تاريخي في سماء إسرائيل: رحلة طيران الاتحاد من ميلانو إلى أبوظبي تمر لأول مرة في هذه الدقائق في سماء إسرائيل بالتنسيق مع سلطات الطيران في وزارة المواصلات (الإسرائيلية)".

واعتبرت الوزيرة أن هذا الحدث هو إحدى "ثمار اتفاق إبراهيم"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

في سياق متصل، قالت ريغيف :" نحن ندفع بقوة الاتفاقات لبدء رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي ودبي التي ستقود إلى عصر اقتصادي جديد وازدهار إقليمي لمواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، رجّح مسؤول إسرائيلي، توقيع إسرائيل والإمارات، اتفاق طيران تجاري، قريبا، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ونقل موقع "أي 24" الحكومي الإسرائيلي، عن مدير عام وزارة النقل الإسرائيلية عوفر مالكا قوله إن إبرام الاتفاق "أوشك على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

ويرجّح أن يدشن مطلع العام المقبل خط الطيران التجاري المباشر، بين إسرائيل والإمارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن، منتصف الشهر الماضي، على أن يصادق عليه الكنيست، يوم غد الخميس ليصبح ساري المفعول.

وقوبل اتفاق التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.