إسرائيل تعلن تدمير موقعين لجيش النظام السوري شمال هضبة الجولان

كشف الجيش الإسرائيلي أن عناصره قاموا الشهر الماضي باقتحام موقعين تابعين لجيش النظام السوري، في منطقة "فض الاشتباك"، بالجولان، وتدميرهما.



وكشف أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب الأربعاء، أن عملية الاقتحام والتدمير وقعت يوم الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.



وأضاف: "قبل أسابيع، تحديدًا ليل 21 سبتمبر/أيلول، قامت قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك، شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرهما".



وأضاف: "كان الجيش السوري يستخدم المواقع المدمَرة للاستطلاع والأمن الروتيني".



وتابع أدرعي "جاءت العملية بعد خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك، الذي يحظر عليه التموضع العسكري في المنطقة".



واتفاقية فض الاشتباك، هي اتفاقية موقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو /أيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة.

ونصت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر / تشرين الأول 1973.



ولم يصدر تعقيب من النظام السوري على الإعلان الإسرائيلي.