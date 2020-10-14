انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بالناقورة

انطلقت، صباح الأربعاء، مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، جنوبي لبنان.

وانطلقت أولى جلسات التفاوض بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر "يونيفيل" بمنطقة "الناقورة"، برعاية واشنطن والأمم المتحدة.

وذكر أن المفاوضات انطلقت بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي سيعمل على تسيير الجلسة الافتتاحية.

وأعلن لبنان وإسرائيل بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.