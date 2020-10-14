بومبيو يدعو السعودية لاحترام حقوق الإنسان وللنظر في التطبيع مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي السعودية إلى إحداث إصلاحات بملف حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير، فيما شكرها على مساهمتها في نجاح اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقده مايك بومبيو، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، في واشنطن.

وقال بومبيو إنه ناقش مع نظيره السعودي قضايا الأمن الإقليمي، مضيفا أنه لا يخفى على أحد أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار يهدد أمن السعودية ويعطل التجارة العالمية.

وأضاف: "أكدنا التزامنا بمواجهة أنشطة إيران الخبيثة والتهديد الذي تشكله على أمن المنطقة وازدهارها".

وأوضح أن بلاده تأمل في أن تنظر السعودية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، معربا عن شكره للرياض على ما قدمته في سبيل إنجاح الاتفاقات الإبراهيمية، في إشارة إلى اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وأعرب عن أمله أيضا في أن تشجع السعودية الفلسطينيين للعودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات مع إسرائيل.

وقال طالبنا السعودية على إجراء إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية التعبير والنشاط السلمي.