الحكومة اليمنية والحوثي يتمان أكبر صفقة تبادل أسرى بينهما

أطلقت الحكومة اليمنية سراح 108 حوثيين، كانوا محتجزين لديها ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، وفق مصدر ملاحي الذي أكد بمطار صنعاء هبوط طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، قادمة من مطار سيئون بمحافظة حضرموت، وعلى متنها الأسرى التابعين لجماعة الحوثي.

كما أكدت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، "وصول 108 أسرى من الجيش واللجان الشعبية (عسكريين ومسلحين)، قادمين من مطار سيئون"

وفي وقت سابق الخميس، أقعلت طائرتان تقلان أسرى يتبعون للحكومة اليمنية كانوا محتجزين لدى جماعة الحوثي، من مطار صنعاء الدولي، إلى محافظة حضرموت (ِشرق)، ومدينة أبها السعودية.



وأفاد مصدر ملاحي بإقلاع طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، على متنها 19 أسيرا (15 سعوديا و4 سودانيين)، متجهة إلى مطار أبها السعودي.



كما أقلعت طائرة أخرى من مطار صنعاء تقل نحو 110 أسرى تابعين للحكومة اليمنية، متجهة إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وفق مصدر ملاحي آخر.



بدوره، قال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، محمد قيزان، إن صفقة تبادل الأسرى اليوم ستشمل خمسة صحفيين، هم: "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم عبدالرحمن الشهاب، وعصام أمين بالغيث، وحسن عناب".



وأضاف قيزان، عبر حسابه على "تويتر"، أن هناك جهودًا حثيثة للإفراج عن 4 صحفيين آخرين (لم يفصح عن أسمائهم) رفضت مليشيات الحوثي إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى. دون تفاصيل أكثر.



وفي وقت سابق الخميس، بدأ تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بوصول دفعة أولى من الأسرى الحوثيين إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت.



وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يارا خواجة، للأناضول، إن طواقم اللجنة تتواجد حاليا في مطارات يمنية عديدة لتسهيل عملية نقل الأسرى بين طرفي النزاع.



وأضافت: "فرقنا تعمل منذ أمس (الأربعاء) مع المحتجزين السابقين، وعملية إطلاق الأسرى ستبدأ بعد ساعات قليلة، في حال سارت بشكل جيد".



وقال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، عبر تويتر، في وقت سابق الخميس، إنه سيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الخميس والجمعة، كما هو مرسوم لها، بعد حل إشكالية طرأت قبل يومين.



وذكرت فضائية "المسيرة" التلفزيونية، التابعة للحوثيين، أنه سيتم الخميس نقل أسرى الطرفين من الرياض ومأرب إلى صنعاء والعكس، عبر طائرات بشكل متزامن، وبرعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأوضحت أن الاتفاق يشمل 681 من الأسرى الحوثيين، مقابل 400 من الطرف الآخر، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.



وعبر بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، في 27 سبتمبر الماضي، اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف على تبادل 1081 أسيرا.